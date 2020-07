Me refiero a la crisis en nuestro sistema educativo, al tiempo que tomará recuperarse de los daños sufridos por cientos de miles de estudiantes de primaria, secundaria e incluso de educación superior, debido a todos los meses en que no han recibido lecciones de manera “normal”, y han debido afrontar cambios metodológicos para los cuales muchos no estaban preparados, ni alumnos ni docentes.