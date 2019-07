Las marchas estudiantiles son producto de intereses sindicales, no hay duda. Cuesta creer que los estudiantes se quejaran de quien ocupaba el más alto cargo del Ministerio de Educación, a quien probablemente no conocían, pero no han protestado contra el personal que directamente interactúa con ellos: ¿Por qué callan después de haberse quedado 90 días sin clases, cuando se sabe que el promedio costarricense en las pruebas PISA está muy por debajo del de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o por qué no se discute que un alto porcentaje de los profesores no serían capaces de pasar evaluaciones en sus áreas?