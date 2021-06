Es absolutamente deseable que los productos de la canasta básica del quintil de más bajos ingresos esté exonerada para no cargar en ellos parte del cobro de los impuestos. Pero ya que nos estamos preocupando por lo revelado por los datos, también deberíamos profundizar en aspectos relacionados con ese consumo si queremos fomentar hábitos más saludables. ¿Cómo están compuestos los hogares del quintil de ingresos bajos? Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el 2018, el 42 % de esos hogares estaban ubicados en zonas rurales (por ello importa entender los canales de comercialización), en un 10 % de dichos hogares no había refrigeradora y más de la mitad de sus jefaturas o cojefaturas no participaban en el mercado laboral (¿cómo es el consumo de una familia sin ingreso estable?).