Evitar la trampa demanda no distraernos discutiendo iniciativas políticamente correctas a las cuales somos tan aficionados. Es cierto, la vida de un país no se reduce a la cuestión fiscal y económica, pero tampoco debemos subestimar el hecho de que estar ocupados en trivialidades puede comprometer todo lo demás si no se atiende oportuna y adecuadamente lo decisivo para el bienestar común.