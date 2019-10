Siempre me decía: “Mami, yo voy a trabajar para llevarla a Tabacón”. No le dio tiempo, pero una mujer en Estados Unidos se conectó tanto con ella que un día me llamaron a Costa Rica y me dijeron que esa persona, a quien nunca conocí ni vi, nos donaba un terreno en Tabacón para convertirlo en un reserva que debía llevar el nombre de mi hija. ¿Cómo supo que entre Tabacón, mi hija y yo había una conexión? No lo sé.