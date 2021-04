La respuesta depende de la perspectiva con la cual enfrente el problema. Hay ciertos dilemas, como salvar vidas humanas o dejar de lado la parte económica; si no, ¿por qué no tenemos semáforos en todas las intersecciones? ¿Por qué no tenemos todos el vehículo más grande y seguro posible si valoramos nuestra seguridad —en términos de dinero— lo suficiente como para endeudarnos?