Me gustaría, eso sí, que el simple hecho de ser empleados del Poder Judicial no implique salarios cuya cuantía el sector privado mayoritario no pueda ni soñar, así como tampoco con las becas ni con los pagos por zonaje ni con los sobresueldos ni con las pensiones al cumplir 30 años de servicio, tomando para fijar el monto el último salario reportado, y tantos nis que los cansaría.