¿Cuál pandemia? La que mata a los seres queridos, no importa si es uno o son miles. La persona amada. Nuestro familiar, amigo, compañero o conocido. El que trabajaba o producía, el que dio mucho y era importante por su mera condición de ser humano. Quien era más que un número y no “solo treinta” (son más y serán muchos más). Un ser humano como usted o como yo. La vida no tiene precio; no puede medirse con números.