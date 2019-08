Ya no somos más un país conformado en su mayoría por agricultores a los cuales se debe ayudar a mantener su estilo de vida. No, ahora somos un país donde una generación abandonó el campo y buscó otras labores más atractivas, como la tecnológica, los servicios, el turismo, el transporte colaborativo, el comercio y otras que han florecido contra viento y marea. Una generación de micro y pequeños empresarios, quienes, algunos por ingenio y deseo propio, otros porque no han conseguido un trabajo, decidieron aventurarse a los riesgos del emprendimiento.