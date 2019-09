Problemas invisibles. A menudo, esos enfrentamientos no son visibles para la ciudadanía a la cual finalmente se le presenta una papeleta cerrada, una lista que no puede modificar, pero existen y tienen consecuencias. A veces, por el nivel de violencia, trascienden a los medios de comunicación. No es casualidad que se hable desde hace mucho tiempo de la “operación hospital” llevada adelante por las candidaturas ganadoras para tratar de pacificar los partidos después de los procesos de renovación de estructuras y elección de candidatos.