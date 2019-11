Recordemos el historial de Morales en el poder. Fue elegido en el 2005 y luego de llegar al poder en el 2006 convocó una Asamblea Constituyente que produjo una nueva Constitución ilegal porque se aprobó por una mayoría simple, no por los dos tercios que requería la Constitución vigente. No obstante, se llegó a un acuerdo político con la oposición para que el presidente no pudiera ser reelegido más de una vez, según la nueva carta magna. Morales violó esa garantía en el 2014, cuando la Corte Constitucional, bajo su control, le permitió reelegirse por segunda vez al no considerar su primer período bajo la vieja Constitución. En el 2016, Morales convocó un referendo para ser candidato otra vez, pero el pueblo lo rechazó. Entonces, desconoció el resultado y el sumiso Tribunal Constitucional le permitió aspirar a otro mandato, desconociendo la propia Constitución.