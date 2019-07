Flexibilidad. Los funcionarios no son, no deben ser, burros de carretón con la mirada periférica limitada y una única tarea y dirección; deben poseer la habilidad de flexionar lo que pesa sobre el cuello, por eso está ahí y no dentro del vientre, para mirar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Lo único para lo que no debe servir esa condición humana es para cerrar los ojos, para complicarse y continuar caminando sin tropezar.