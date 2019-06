Parafraseando la sentencia 2008-013962 de la Sala Constitucional, la jurisdicción laboral es particular en nuestro país, pues desde larga data se han reconocido los serios problemas estructurales que sufre; no obstante, las autoridades competentes no han tomado las disposiciones necesarias para solucionarlos definitivamente. Once años después, los mismos problemas continúan.