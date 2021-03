El artículo 1, inciso 4, del Convenio señala que medidas especiales adoptadas con el fin de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieren la protección necesaria con el objetivo de garantizarles en condiciones de igualdad el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no se considerarán discriminación racial, «siempre que no produzcan como consecuencia el manteniendo de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzar los objetivos para los cuales se tomaron».