Aunado a lo anterior, el binomio monoparentalidad y la violencia filioparental parecieran ir de la mano, y no es casualidad, pues las familias con un solo progenitor van en aumento, no solo por la ausencia física del padre, sino también por la ausencia emocional de él, la indiferencia y la escasa atención que este da en el cuidado y crianza de sus hijos, de tal manera que la madre debe asumir un papel de autoridad que no siempre acepta el hijo varón.