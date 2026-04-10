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Expansión sin alma: el gran problema de las ciudades costarricenses

Cada vez más costarricenses nacen en una provincia, estudian en otra y se jubilan en la costa; el arraigo territorial se diluye

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Por Mario Alberto Rodríguez Zamora
Mapa de Costa Rica con imágenes de personas dentro
La ciudad se vuelve “infinita” en extensión e identidad, mientras los gobiernos locales siguen diseñando pequeños fragmentos, ignorando el conjunto. (Shutterstock/Shutterstock)







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