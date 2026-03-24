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Europa vuelve a la energía nuclear, ¿y Costa Rica?

Cada vez más países consideran la energía nuclear un complemento esencial de las energías renovables y una herramienta relevante para mitigar el cambio climático

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Por Esteban Picado Sandí
En Costa Rica, el tema de la energía nuclear comienza a aparecer con mayor claridad en distintos espacios de discusión pública y técnica.







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