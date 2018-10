El hecho revistió tanta gravedad que por ello me pregunté si se mantendrán las mismas intenciones de los que hicieron la propuesta, que fueron víctimas de las pasiones de la época; lógicamente, no pensé que fuera el diario La Nación el que mantuviera esas intenciones, pero otros grupos o sectores podrían no estar muy convencidos de las bondades de las garantías aprobadas en 1942.