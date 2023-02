Están en todas partes, pasan por todos los niveles del sistema educativo, no llaman la atención. Estudiantes invisibles, sin rostro, sin voz, sin atención. Los hay en las escuelas públicas y privadas, en zonas rurales y urbanas, en todos los países. Su paso es opacado por el ruido de lo cotidiano, ocultos por el escándalo de la marcha incesante de los sistemas educativos de corte fabril que confundieron cantidad con calidad.

Los invisibles no hablan en clase, no dan problemas de conducta, no tienen padres presentes en la vida escolar, no son populares, no venden para redes sociales, no son tomados en cuenta para actos cívicos ni presentaciones en público.

Los invisibles faltan a clases o se salen de la escuela, y muy pocos lo notan. No están en los cuadros de honor, ni descuellan como deportistas, obtienen calificaciones promedio, se mueven bajo el amparo triste de la media aritmética, cobijados por el anonimato de la mayor área de la campana de Gauss.

Como no dan problemas ni molestan en clase, y tampoco obtienen las mejores ni peores calificaciones, ni tienen padres que pidan citas o reuniones, como jamás apelan una prueba o llaman la atención, el sistema los invisibiliza y se satisface con su silencio.

Los invisibles no son recordados por sus docentes, ni por muchos de sus compañeros; son silencio, un soplo de aire que pasa por las aulas y no deja ningún aroma, ningún recuerdo. Como no dan problemas, ni son populares, como sus padres nunca llegan a la escuela o colegio, como son solo un nombre en la lista, son transparentes.

Los invisibles son imperceptibles para el ojo del educador poco observador o el maestro ocupado con los que no dejan dar clase, con los indisciplinados, con los excepcionales que se aburren en clase, con los que llegan tarde, con los que piden ir al baño cada pocos minutos, con los de necesidades educativas especiales, con los inquietos, con los populares, con los hijos de padres demandantes, etc.

Avanza el año escolar y los nombres de los invisibles no están en la memoria de los profesores, porque los educadores tienden a recordar a sus mejores alumnos, o bien, a los que dan más problemas o tienen padres muy cercanos a la vida educativa.

No necesariamente los estudiantes invisibles son introvertidos o tímidos, es que la dinámica educativa no está diseñada para ellos y los docentes se distraen con los pocos alumnos que causan más ruido o llaman la atención en clase. Los estudiantes estrella opacan la luz tenue de los invisibles.

Cuando hay que deslumbrar a una visita en la escuela, o bien, para mercadeo, o bien, para un acto especial, los invisibles ni siquiera son considerados; simplemente, no existen, aunque ellos pueden ser la mayoría, pero una silenciosa o silenciada.

Los educadores, maestros y profesores deberían hacer un esfuerzo extra para dar atención y cariño a los invisibles, porque ahí están los silenciosos con mirada profunda buscando amor, buscando que un gesto de cariño les dé existencia dentro de un sistema educativo masificado y escandaloso.

Una mirada o una conversación es capaz de dar verdadera existencia al invisible y hacerlo sentir valioso e importante. Porque los invisibles son personas, ni más ni menos, y merecen que el sistema educativo les dé esperanza, voz y voto. Quizás no serán nunca los populares de la clase o de la escuela, porque no encajan en la norma social creada para los más ruidosos, pero ahí están, y son muchos.

Veamos un ejemplo fuera del mundo académico que ilustra la realidad de los invisibles. La mayor parte de la ciudadanía es incapaz de mencionar el nombre y cualidades de, como mínimo, 10 diputados; hay una tendencia a recordar a los de más exposición mediática. No siempre los que más gritan y vociferan presentan los proyectos de ley más relevantes.

Es posible que los diputados silenciosos y casi invisibles produzcan un enorme impacto positivo en la vida de los ciudadanos a quienes se deben, del mismo modo que los estudiantes desapercibidos tengan enormes habilidades sin mostrar.

A los invisibles, de escuelas y colegios, de universidades, de la sociedad, llegó la hora de escucharlos y tomarlos en cuenta; procuremos un sistema educativo que los recuerde y haga sentir importantes.

