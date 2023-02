Estoy preocupado y molesto por la educación de mis hijos

Se entiende que la educación es la base del desarrollo de los pueblos, la llave para romper el yugo de la ignorancia y la pobreza. Costa Rica proclama, de viva voz, que no tiene ejército, que es un país pacifista, donde los recursos que en otras naciones están dedicados a las armas aquí se invierten en salud y educación. Pero ¿cuál es la realidad detrás de tan noble intención?

Mis hijos estudian en un colegio técnico-profesional fuera de la GAM. Como padre, estoy profundamente preocupado y honestamente molesto. El 15 de febrero no tuvieron clases en cuatro materias —incluida Matemáticas—, porque no había profesores. Mientras tanto, el mundo sigue adelante, un mundo cada vez más competitivo. Un mundo donde otros de las muchas escuelas privadas están viendo no solo sus clases, sino también contenido extra. ¿Cómo muchachos de centros educativos públicos van a competir con ellos?

Para nadie es un secreto el tamaño del MEP. Es todo un ejército, pero ¿por qué no lo vemos reflejado en las aulas? ¿Por qué no lo vemos reflejado en la calidad de la educación que reciben nuestros hijos? ¿Acaso está mal estructurado? ¿Acaso el presupuesto no es el adecuado?

Hay un punto elemental: no podemos hablar de educación, menos aún de educación de calidad, si los estudiantes ni siquiera reciben lecciones. No tienen profesores o a medio curso los cambian o desaparecen, no existe continuidad, y, tristemente, es notable que la calidad del profesorado no siempre es óptima.

La asignación de profesores y plazas rechazadas, que dejan la educación de nuestros hijos en un limbo, son dos problemas de larga data. Este año miles —sí, leyeron bien—, miles de profesores rechazaron su plaza y dejaron el futuro del país en el vacío.

Como muchas cosas, tristemente, en nuestra sociedad, no deben responder por el abandono; simplemente, “pura vida” y para adelante. A esos profesores y a todo el MEP parece que les vale un peso el futuro del país. Son muchos años arrastrando el mismo problema. El Ministerio está lleno de personas educadas e inteligentes, pero tanta inteligencia no ha servido para resolver un problema recurrente.

Mientras tanto, mis hijos —nuestros hijos—, los hijos de la orgullosa Costa Rica siguen sin clases. El MEP llena las plazas por medio de la figura de la inopia. ¿Acaso en el quirófano, si falta el neurocirujano, opera el anestesista?

Para que lo vean más claramente, a causa de esa solución a medias, las lecciones de Español y Matemáticas fueron el martes un entretenido juego con bolas y aros, y un pequeño repaso de lo visto mil veces. Entretanto, los hijos de los ministros, del funcionario con poder, están en el colegio privado siendo enseñados por el mejor profesor posible, con continuidad y calidad.

Es muy importante hacer notar que yo sí pago por la educación de mis hijos. No la pago en el colegio, pero sí en impuestos. El año pasado, en impuesto sobre el valor agregado (IVA) pagué al gobierno mucho más dinero del que pude poner en mi mesa. Tengo un pequeño negocio y cada año veo cómo produzco diligentemente recursos para el gobierno; si no tuviera que pagar esos impuestos, probablemente mis hijos estudiarían en el mismo colegio a donde va la mayoría de los hijos de los funcionarios de altos cargos.

Pero no. No quiero eso. Quiero justicia, quiero desarrollo para todos, pues cada ciudadano paga sus impuestos como yo, ¿o no? Lo que sé es que en este momento algún costarricense sencillo está comprando algo en la pulpería y paga el IVA, y en este momento ese costarricense está pagando por la educación de sus hijos, una educación que debería ser de las mejores del mundo.

Los funcionarios, a los que pagamos nosotros en este momento, deberían tener el orgullo de matricular a sus hijos en colegios públicos. Quizás así sientan en carne propia lo que muchos vivimos, quizás así descubran la necesidad de mejorar la educación. Además, si hacen tan buen trabajo, ¿por qué sus hijos no estudian dentro del sistema que tan inteligentemente ellos han creado y mantienen en funcionamiento?

Una nota final para el gobierno y el MEP: son todos —TODOS— los colegios públicos los que deben ser de calidad, no solo un puñado de colegios científicos para llenarse la boca y exclamar a los cuatro vientos de su excelencia, mientras ponen al 90 % de la población estudiantil a jugar bola y marchar con tambores. Queremos que toda la sociedad tenga la posibilidad de progresar, queremos un país mejor para todos.

Vale la pena mencionar a los profesores y maestros de colegios públicos, mujeres y hombres que con dedicación y esfuerzo realizan todo lo posible por entregar a sus alumnos lo mejor de sí mismos para brindarles una educación de calidad; sin ellos, esto estaría totalmente perdido.

El autor es herrero diseñador.