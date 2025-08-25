Foros

Este es el cáncer de la democracia que no podemos normalizar

Este tipo de violencia se manifiesta con palabras, silencios y gestos que buscan socavar nuestra credibilidad, reducirnos a estereotipos y cuestionar nuestro derecho legítimo a ocupar espacios de poder

Por Cynthia Córdoba Serrano
Violencia contra las mujeres, mujeres en política, violencia política contra las mujeres
La violencia política contra las mujeres no siempre se ejerce con golpes ni amenazas directas. (Shutterstock/Shutterstock)







