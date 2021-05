Habría sido interesante en su momento preguntarles a Montezuma, a Cuauhtémoc y a Atahualpa, qué pensaban sobre esa “identidad”. Por otra parte, la vivencia judeo-cristiana no surge de la Constitución, como el abogado Fernando Zamora ( Foro, 24/2/09) afirma. Ese abogado piensa, cándidamente, que el pequeño mundo jurídico lo contiene todo, porque se imagina de la manera más inocente y ficticia que lo que no está en la Constitución no existe.