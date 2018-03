En la coyuntura actual me he preguntado sobre mis valores: ¿Cómo se formaron? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes me los transmitieron? ¿Cómo se transformaron? ¿Siguen enriqueciéndose? Me he respondido recordando que los procesos de formación de valores son históricos; se elaboran en disputas y negociaciones, a veces terribles y trágicas, y sus fuentes son plurales. En las sociedades modernas se confrontan continuamente sistemas de valores, unos que definen la condición humana como histórica y otros que miran dicha condición como un absoluto petrificado, sea por la naturaleza, sea por la religión. Este es el marco general de determinación en el cual las personas adquieren sus valores.