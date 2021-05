Cuando veo las conductas de muchas personas, cuando las contemplo andar como si esta terrible pandemia no existiera, o, en caso de aceptarla, solo piensan que no van a contagiarse porque tienen una especie de halo protector divino; cuando veo gente que no entiende qué es una burbuja social y cuáles los efectos devastadores de romperla; cuando veo personas que creen que la mascarilla es un artefacto molesto, un requisito para ingresar a un lugar; cuando me doy cuenta de que, entre tanta calamidad, el egoísmo, la falta de amor por los demás, incluso por nosotros mismos, nos lleva directo al despeñadero; sí, ese que significa cualquiera de los cuadros, o varios de los descritos en los párrafos anteriores, podría ser yo.