¿Es usted feliz?

“La felicidad es hija de la sabiduría, no de la estupidez”, afirma el matemático y filósofo Ricardo Moreno en su divertida y perspicaz reflexión en el libro titulado Breve tratado sobre la felicidad.

El único organismo vivo que se pregunta por la felicidad es el ser humano; sin embargo, cuando en lugar de preguntarse sobre ella la convierte en una obligación, como sucede en este tiempo de gozo constante y fiesta permanente, la felicidad pierde su relación con la verdad de que la vida no viene con las piezas exactas, que a veces hay que aceptar que las cosas no vayan bien.

Para Moreno, el secreto de la felicidad no consiste en carecer de anhelos, sino en la capacidad de mantenerse a flote cuando estos no se cristalizan.

La felicidad no es la vida, así como la tristeza no es la muerte. Muchos consideran una crueldad que al nacer no se consiga firmar un contrato de felicidad y tampoco reine un saber que designe universalmente cómo conseguirla, porque no se trata de absolutos, ni de algoritmos, ni de hallar al causante de la infelicidad para extirparlo, sino de que la vida es una continuidad incontrolable e indescifrable de contingencias.

La idea anterior es la clase de consideraciones que ponen los pelos de punta a los gurús de la sociedad terapéutica, expertos que sostienen un decir velado por el pensamiento nefasto de que conforme se incremente el progreso tecnológico las contingencias propias de la existencia se irán eliminando.

Es evidente que, según esa visión, la comprensión de la felicidad está distorsionada, al suponer que el paradigma científico es el responsable del triunfo de la raza humana, porque promueve que todo puede ser previsible y niega con prepotencia la existencia de lo incierto.

Responder al imperativo de ser feliz es aplastante, pues se debe cumplir la tarea de ser exitoso y, además, gozar de una salud inquebrantable.

Este empuje hacia la felicidad, es decir, el anhelo de la sonrisa infinita, es lo que lleva a hacer cosas todo el tiempo, en ocasiones sin entender, sin desear; solamente hacer por hacer y girando en torno al exceso de felicidad que se impone omnipresente, adhiriéndose al único objeto que parece prometerla: redes sociales, alcohol, sustancias, tratamientos estéticos, tecnología.

No hay manera de ser feliz si se busca a través de cálculos, libros de autoayuda, mediciones y diagnósticos. Hay que resistirse a la propuesta de que existe “la felicidad” de manera genérica y universal, lo que debe prevalecer es el trabajo de cada uno y responder a la felicidad propia; la pequeña, momentánea, particular y, esencialmente, lúcida forma de ser feliz.

Cabe mencionar que esa felicidad se consigue sin ostentarla, sin la soberbia que sugiere que se encontró el antídoto contra la infelicidad. Se logra, más bien, compartiendo la esperanza de seguir intentando, a pesar de las limitaciones, como decía Madame du Deffand, “hay que abrir los ojos a la gente, no sacárselos”.

La autora es psicóloga y psicoanalista.