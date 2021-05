En los últimos meses he valorado la posibilidad de presentar de nuevo mi nombre a una candidatura presidencial. Me he reunido con representantes de diferentes partidos políticos para discutir los desafíos que enfrentamos. Muchísimas personas me han ofrecido su apoyo y me han solicitado buscar un tercer mandato. Todas las encuestas indican que tengo muchas probabilidades de alcanzar nuevamente la presidencia de la República.