Es falso que subirle impuestos al tabaco alimenta el mercado negro de cigarrillos

Los impuestos al tabaco salvan vidas y reducen consumo. El verdadero reto no es elegir entre fiscalidad o control del comercio ilícito, sino aplicar ambas estrategias de forma rigurosa y transparente

Por Teresita Arrieta
La evidencia muestra que los aumentos sostenidos de precio reducen la prevalencia de consumo de tabaco, evitan que los jóvenes empiecen a fumar y promueven el abandono del vicio. (Shutterstock/Shutterstock)







