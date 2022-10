En el avanzado siglo XXI, somos testigos del encuentro de las inculturas en Costa Rica, donde convergen varias muy representativas: la del pobrecito, la del pura vida, la del choteo, la del guaro, la del chorizo, la del “porta’mí”, la del no se puede y así otras más.

Si bien es cierto que mi amada patria tiene enormes riquezas, mucha gente noble y trabajadora, también debe aceptarse que la incultura está en un proceso de conquista de la sociedad costarricense, que no respeta clase social.

La Costa Rica del labriego sencillo, la del “vivan siempre el trabajo y la paz”, sucumbió al pachuquismo, la falta de seriedad, la corrupción, el facilismo, las artimañas maquiavélicas que justifican los fines de poder o ganancias.

El portillo legal, la triquiñuela contable, el discurso falaz, los insultos y la vulgaridad invaden nuestro territorio y dejan a su paso una estela de impunidad y doble moral que socava la identidad costarricense.

El ejército de estudiantes está herido por las armas de la indisciplina, la pereza y la falta de principios y virtudes; la otrora Costa Rica, donde los maestros estaban en lo más alto del respeto social, es golpeada por un sistema educativo a la deriva, azotado por los vientos improvisadores de cada cuatro años.

La incultura de que todo es complicado alcanza la totalidad de las acciones de un país pequeño en territorio pero gigante en potencial; desestimula así al emprendedor, al buen funcionario, al excelente educador, a los padres de familia firmes y a los ciudadanos honestos.

Hay esperanza, porque la invasión conquistadora de la incultura se gana en el campo de batalla de cada familia, aula, organización pública o privada; porque estamos lejos todavía de perder esta guerra silenciosa pero cruenta.

Las acciones de los valientes marcarán la diferencia para retomar el rumbo de la Costa Rica solidaria, pujante y alegre, la del señorío en la función pública, la del sistema educativo exigente, la visionaria, la del sí se puede. Los mediocres e incompetentes no deben gobernar nuestro destino ni ocupar cargos de liderazgo en instituciones públicas ni privadas.

La incultura solo se combate con las armas de la educación y la disciplina, pero estas no se accionan solas, no son automáticas. Cada persona deberá, con mucho esfuerzo, aun en contra de su comodidad e interés particulares, decidir cada día enfrentar al enemigo con gallardía. No es tiempo para pusilánimes.

Ejemplos de algunas acciones para repeler la invasión cultural: estudiar y trabajar con honestidad, no pagar sobornos, aceptar la responsabilidad de las decisiones personales, denunciar al corrupto, no premiar al mediocre, dejar las quejas y más bien involucrarse en las municipalidades, organizaciones comunales y la política.

No se ganan las batallas siendo simplemente espectadores quejosos, porque la incultura es arrasadora, y cuando toma una familia, una escuela, un poder de la República, las consecuencias son devastadoras. Así sucumbieron grandes imperios, no de golpe sino en un proceso sistemático de ataque y asedio.

No más la incultura del pobrecito, del pura vida, del costarricense “astuto” —según su pobre estándar— que tira basura cuando no lo ven y se siente orgulloso porque maneja ebrio y no lo multan, irrespeta al buen maestro, cobra para acelerar un trámite, no disciplina a los hijos, acepta un alto cargo por vanidad, vende su dignidad por una bolsa de monedas o echa mano del matonismo para cubrir sus inseguridades.

El encuentro de las inculturas, la invasión del simplismo, la conquista del relativismo posmoderno merece una proclama valiente, como la de Juan Rafael Mora Porras: “Permanezcamos armados, fortifiquémonos más y más para avanzar con denuedo al porvenir”.

rmoragoni@hotmail.com

El autor es educador.