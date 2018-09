Estamos en un estado vegetativo de desarrollo, seguimos viviendo de lo bueno que hicimos en el pasado, cuando las decisiones sí se ejecutaban oportunamente. Pero lo que nos trajo acá, no nos llevará más allá. Debemos cambiar nuestra forma de tomar decisiones a la luz del vertiginoso cambio y evolución de las tecnologías. No tenemos tiempo para seguir postergando resoluciones en “beneficio” de un modelo de desarrollo obsoleto. Debemos actuar para competir en un futuro digital que, queramos o no, va a llegar.