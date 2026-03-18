Eliminar las ‘aulas integradas’ podría no ser la solución

Fotografía de archivo de la Escuela Fidel Chaves, en Heredia, donde en el 2014 funcionaba un aula integrada a cargo de la maestra Dayana Madrigal.

La reciente noticia sobre la eliminación de las “aulas integradas” en el sistema educativo nacional ha sido presentada como el “estándar de oro” de la equidad. Sin embargo, esta decisión obliga a cuestionar si se está construyendo un modelo de pertenencia real o si se está ejecutando una homogeneización forzada que ignora las necesidades de quienes pretende proteger.

Hoy por hoy, muchas familias deben librar luchas agotadoras para lograr que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad, donde realmente aprendan y se desarrollen integralmente. Para estas familias, la transición al aula regular es un camino marcado por la incertidumbre.

Se ha evidenciado que las adecuaciones curriculares resultan insuficientes para lograr la añorada adaptación si no se comprende que los estudiantes con necesidades especiales poseen ritmos y técnicas de aprendizaje diferenciados. Es imperativo entender que la escuela y el hogar deben trabajar de la mano; solo mediante la colaboración de ambas se logrará el éxito real del estudiante.

Es aquí donde las “aulas integradas” cumplen un papel fundamental. Lejos de ser espacios de segregación, funcionan como puentes técnicos y espacios de nivelación donde el alumno accede al conocimiento según su capacidad, preparándose gradualmente para integrarse al aula regular en el momento que esté listo.

La verdadera inclusión educativa es una meta necesaria para evolucionar como sociedad, pero no puede nacer de una decisión que no ha medido lo que vive verdaderamente un maestro y, sobre todo, un alumno en el aula. Incluir es mucho más que el acto físico de “sentar a todos en el mismo salón”.

El modelo propuesto deposita una responsabilidad desmedida en el docente de grado. Es inviable esperar que una sola persona, a cargo de más de 20 estudiantes y sin los apoyos especializados necesarios, pueda realizar “magia” pedagógica ante la diversidad de necesidades individuales. La buena voluntad de los educadores es innegable, pero la mística no sustituye la preparación técnica, las herramientas y el espacio adecuado.

La verdadera inclusión debe ser un proceso natural y consciente. La institución tiene el deber de propiciar espacios de socialización genuina (como equipos de fútbol, bandas o grupos de baile, entre otros), donde el respeto y la empatía sean la base. Cuando el sistema eduque a la población para que todos, como compañeros, departan y se diviertan, la inclusión se habrá convertido en algo cotidiano.

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María José Alpízar Paniagua es vecina de San Ramón de Alajuela.