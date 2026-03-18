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Eliminar las ‘aulas integradas’ podría no ser la solución

Esta decisión obliga a cuestionar si se está construyendo un modelo de pertenencia real o si se está ejecutando una homogeneización forzada que ignora las necesidades de quienes pretende proteger

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Por María José Alpízar Paniagua
Fotografía de archivo de la Escuela Fidel Chaves, en Heredia, donde en el 2014 funcionaba un aula integrada a cargo de la maestra Dayana Madrigal. (GRACIELA SOLIS)







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