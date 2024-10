El verdadero líder no manda, inspira

Los grandes líderes no temen ser los más pequeños en la sala; entienden que lo que realmente importa es su impacto. En los últimos años de mi vida laboral, me he cuestionado si el liderazgo va más allá de una posición de autoridad jerárquica, en la que el profesional sigue una estructura centralizada de control, ejecución y directrices específicas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌