El turismo pierde impulso: un reto más para las nuevas autoridades

Costa Rica ha perdido competitividad y el sector turismo no es tan fuerte, sólido y dinámico como debería ser. Hemos disminuido nuestra participación en el mercado mundial

Por Mauricio Ventura
Costa Rica registró en 2025 un crecimiento del turismo de apenas 0,8% con respecto al año anterior. (Mayela López)







