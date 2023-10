El terrorismo no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Esta semana hemos visto nuevamente una demostración de la más brutal y sanguinaria índole en contra del pueblo de Israel por parte del Movimiento Hamás. No es aceptable recurrir a excusas de neutralidad para dejar de condenar la masacre de civiles, mujeres, jóvenes, ancianos y niños.

Mi más sentido mensaje de apoyo y empatía para nuestros amigos judíos de todo el mundo que han sido víctimas de este ataque cobarde e inhumano.

Como costarricense, me siento orgulloso de que para nosotros la paz no es un destino, sino un estilo de vida, nuestra forma de ser. En medio siglo XXI y con los retos existenciales más grandes que hayamos tenido como especie, parece inverosímil que sigamos aniquilándonos unos a otros y no hayamos sido capaces de construir humanidad.

En los momentos más duros, y entendiendo el derecho que tiene el pueblo de Israel a defenderse, es cuando debemos apelar a la grandeza humana. La compasión y el perdón deben prevalecer para que más inocentes no sufran como resultado de las acciones de terroristas sanguinarios.

Lo que pase en los siguientes días tendrá consecuencias que todavía no podemos medir. Espero que nuestro ejemplo como país pacifista tenga algún efecto para que podamos soñar con un planeta que pueda vivir en armonía entre personas de diferentes credos y razas, y que no tengamos que ser testigos de ataques que demuestran la barbarie que todavía impera.

Mi solidaridad con todas las personas que hoy sufren las consecuencias de posiciones intransigentes que no reconocen en el otro al hermano. Deseo que el Dios de todos nos ilumine para poder vivir la paz mundial que añoramos.

El autor es empresario.