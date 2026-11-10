El terremoto que desató una tormenta de rumores

Las siguientes líneas girarán en torno al análisis del terremoto del 4 de mayo de 1910 en Cartago, no solo como un desastre provocado por una amenaza natural, sino como un acontecimiento de comunicación. Así, el interés está puesto en la relación entre el rumor, el testimonio y la noticia para explicar una catástrofe.

Cuando la tierra se estremeció en la ciudad de Cartago, el miércoles 4 de mayo de 1910, el desastre produjo una segunda conmoción: la incertidumbre. Durante los primeros momentos, quienes estaban fuera de la destruida ciudad no podían saber con precisión qué había ocurrido. Las comunicaciones eran frágiles y la información llegaba de manera fragmentada. En ese vacío, circularon voces y versiones que hoy llamaríamos rumores. Al mismo tiempo, periodistas y fotógrafos intentaban transformar la experiencia traumática del terremoto en noticia.

El fotorreportaje The Cartago Earthquake –publicado meses después del terremoto– por José León Fernández Guardia y Amando Céspedes Marín, permite observar ese proceso. El álbum reunió fotos de las víctimas y de la ciudad en ruinas, para los lectores costarricenses y extranjeros. No fue solo un registro gráfico de la catástrofe: fue también una forma de construirlo como acontecimiento público y de memoria histórica colectiva.

La Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano conserva noticias publicadas en los periódicos en los días siguientes al terremoto. Este corpus permite comprender que la noticia no surgió de una sola fuente, sino de una cadena de testimonios que debían ser contrastados y organizados.

Resulta de especial interés el artículo publicado en Áncora por la historiadora Gabriela Villalobos Madrigal, sobre la cobertura periodística del terremoto (De la tragedia a la noticia, 2010). Villalobos ha destacado el valor de las imágenes fotográficas y relatos publicados por los periódicos para recuperar dimensiones humanas de la tragedia. La prensa mostró cadáveres, familias pernoctando con sus pocos enseres rescatados, edificios del poder civil y religioso colapsados, y acciones de solidaridad.

El rumor debe entenderse dentro del mismo régimen de incertidumbre. En 1910 circularon noticias relacionadas con el paso del cometa Halley, los volcanes, los bólidos y las predicciones del licenciado geómetra Pedro Nolasco Gutiérrez Gutiérrez. La coincidencia entre algunos pronósticos y la fecha del terremoto favoreció la credulidad.

Marc Bloch enseñó que las noticias falsas también permiten estudiar los miedos y expectativas de quienes las creen (Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, 2012). El rumor revela una sociedad que intenta darle sentido a aquello que no puede explicar.

En ese sentido, la historiadora chilena Lorena Valderrama Zenteno ofrece una perspectiva especialmente útil. Sus investigaciones sobre prensa, sismología y predicciones de terremotos en Chile entre los siglos XIX y XX muestran que la comunicación de los eventos sísmicos se desarrolló entre experiencia, conocimiento científico, predicciones, credibilidad y espectacularidad (Observando la catástrofe, 2017).

Junto con Verónica Ramírez Errázuriz (Lo que auguran los astros, 2020), ha estudiado cómo la prensa chilena convirtió terremotos, catástrofes y fenómenos astronómicos en objetos de interés en la esfera pública. Su propuesta teórica permite mirar el caso de Cartago en 1910, no como una oposición entre “rumor” y “verdad”, sino como una disputa por la autoridad para explicar la gestión del desastre.

La noticia no es simplemente la verdad que reemplaza al rumor. Ambas pertenecen a una historia de la circulación de información. El rumor se alimenta de la incertidumbre; la noticia busca reducirla mediante testimonios, observación y verificación, aunque también selecciona e interpreta. En el Cartago de 1910, ambas formas convivieron después del terremoto de 6,4 grados, con epicentro en la falla de Aguacaliente.

El desastre fue también un acontecimiento comunicativo. Las dificultades para transmitir información produjeron un vacío que telegramas, periódicos, tarjetas postales, fotografías y pormenorizados relatos fueron llenando poco a poco.

La historia del terremoto que devastó la ciudad de Cartago en mayo de 1910 no está únicamente en los vestigios ni en las imprecisas cifras de víctimas, sino también en las palabras, imágenes visuales y versiones mediante las cuales una sociedad inmersa en el pánico intentó saber qué había acaecido y comunicarlo a los demás.

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Guillermo Brenes Tencio es historiador y docente de Estudios Sociales.