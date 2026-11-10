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El terremoto que desató una tormenta de rumores

Las dificultades para transmitir información produjeron un vacío que telegramas, periódicos, tarjetas postales, fotos y pormenorizados relatos fueron llenando poco a poco

Exposición fotográfica conmemora terremoto de Cartago de 1910
En mayo de 2025, se inauguró en el Museo Municipal de Cartago una exposición fotográfica para conmemorar los 125 años del terremoto de Santa Mónica. El miércoles 4 de mayo de 1910, la ciudad de Cartago fue destruida por el fuerte sismo. Rafael Pacheco Granados
Guillermo Brenes Tencio