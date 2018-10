La reciente moción para reducir ¢10.000 millones del FEES fue una manera de descargar ese malestar. Más que una solución, fue una represalia. No hay duda de que está en el mejor interés de todos amortizar la deuda pública, pero cuando una propuesta no está orientada a ofrecer soluciones sostenibles, sino a levantar la bandera de las venganzas al mejor estilo de campaña electoral populista, se hace claro que se ha perdido el norte de reconstruir una respuesta para todos. No busco defender el FEES, pero sí afirmar que estamos desperdiciando discursos en echar culpas y ejercer venganzas. En el lenguaje de las culpas, las secuelas de la crisis se atribuirán tanto al “secuestro por parte del tieso aparato estatal” como a “la entrega corrupta al fascismo neoliberal”, y será verdad absoluta según quien lo mire.