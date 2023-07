El servicio al cliente o al usuario debe distinguir a toda organización

Es indudable que la calidad del servicio ofrecido, público o privado, determina la percepción y la valoración que tengan los destinatarios y perjudica a la entidad u organización que lo da.

Una breve revisión a la sección “Cartas a la columna”, publicadas todos los días en este diario, revela la molestia, el enojo y la frustración provocada por el mal servicio.

“Falta de atención y solución a un problema con la internet”, “vuelva mañana por una falla en los sistemas”, “larguísimas esperas”, “miles de llamadas por un servicio para que luego de una visita se determinara que se resolvía en plataforma”, “nadie responde el teléfono, el WhatsApp o el correo electrónico”, “dificultades para reponer una tarjeta”, “retrasos en la recepción de compras por internet”, “cobro incorrecto por un servicio”, “trato descortés”, forman parte del catálogo de disconformidades que los usuarios, ciudadanos, habitantes, administrados, consumidores, clientes, o como se les quiera denominar, a menudo señalan con relación al servicio que reciben. Y así, sucesivamente, usted puede completar la lista a partir de su propia experiencia.

También se encuentran las cartas en un sentido positivo, que muestran agradecimiento y satisfacción por el servicio recibido, por el seguimiento a una gestión o simplemente por un trato empático y preocupado por el problema que se presenta.

Sí, es cierto, podemos tener regulaciones complejas, trámites en exceso, rezago en el uso de la tecnología, pero una gran parte de la buena o mala percepción que consigue una entidad o un negocio está indefectiblemente vinculada con el servicio que da.

Mediciones regulares Copiado!

Si usted fue tratado con amabilidad, si atendieron su problema con prontitud, lo escucharon o lo mantuvieron informado del avance, si se le regresó la llamada prometida, si la persona de enfrente no se cree superior, si de forma simple le explicaron las razones de un rechazo o el trámite que debería realizar, son todos aspectos que hacen la diferencia en el servicio.

No es trivial que haya quienes afirmen “no logré resolver mi problema, pero me trataron bien, me explicaron y terminé agradecido”.

Entonces, si estamos de acuerdo en que el servicio impacta en la credibilidad de sus prestadores, tanto en lo público como en lo privado, un servicio positivamente valorado debe ser siempre un objetivo de primer orden en el desempeño, el cual sea regularmente medido e incorporando el criterio de las personas.

Imprevistos en la realización de un trámite o adquisición de un bien o servicio siempre existirán, por lo que es absolutamente indispensable contar con mecanismos que faciliten dar seguimiento y responder con agilidad a las dificultades que enfrentan los usuarios.

En el caso de las instituciones estatales, es esencial potenciar el papel de las contralorías de servicio como un instrumento eficaz en la atención de quejas o disconformidades, proponiendo y anticipando soluciones, y no solo fungiendo como intermediario interno.

La realización obligatoria de encuestas de satisfacción u otros mecanismos que colaboren en identificar puntos sensibles en el servicio es una buena práctica para contar con información actualizada que ayude a la toma de decisiones en este campo, además de identificar qué entidades destacan por el servicio que brindan en el Estado.

Dispuestos a ayudar Copiado!

Nótese el efecto producido por la publicación de una queja en la sección “Cartas a la columna”, pues casi de manera inmediata genera en algunos de los aludidos una carrera para atender el hecho, y pocos días después la organización o institución mencionada, o el mismo interesado, publica la solución al problema.

En buena hora que así sea; sin embargo, no ocurre siempre, y con toda seguridad existe una cifra oculta de personas que han tenido que superar un largo camino para obtener una respuesta o cuyo problema no fue resuelto.

Tal como sucede en organizaciones del sector privado, que las instituciones públicas cuenten con instrumentos de calificación del servicio es útil para impulsar el cambio, lo cual debe estar presente en todos los niveles del Estado, desde el Gobierno Central hasta el ámbito local.

¿Cómo califican los usuarios el servicio que reciben de su gobierno local, de las instituciones con presencia en cada cantón o región del país?, es una pregunta básica que deberían tener a disposición del público todas las entidades que cuentan con plataformas de servicios.

Si para todos es una molestia recibir un servicio de mala calidad o ser tratados con descortesía o no recibir una respuesta, lo mínimo que deberíamos hacer cuando estemos en posición de atender las inquietudes o necesidades de la persona que está al otro lado del mostrador, el correo o medio que sea, es que lo hagamos con la disposición de ayudar. Con seguridad, lo agradecerá y no se requieren más recursos.

El autor es politólogo.