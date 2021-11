El rostro inhumano de la educación

Las pruebas FARO —convertidas en censo político— son solo un eslabón más en la cadena de desaciertos de los últimos gobiernos, empeñados en prolongar el apagón educativo.

Triste final que castiga a nuestra niñez y juventud. Ya apareció el chivo expiatorio: el encargado de las pruebas FARO. Que su renuncia no sea como la del gerente cuya salida fue anunciada con bombos y platillos, y algunos inocentes, como yo, dijimos: qué coraje el de ese funcionario, quedarse sin trabajo en estos tiempos. Pero luego nos dimos cuenta de que renunció al cargo, pero regresó a su puesto anterior.

Esperemos que el empleado del MEP no vuelva a su puesto anterior, probablemente con el mismo sueldo al que renunció, porque así funciona el sector público. Su salida no arregla nada, ni siquiera la de la ministra de Educación, quien sin duda ha hecho méritos para lo propio.

El expresidente Arias, en uno de sus libros, señala cómo el «verdadero duelo de la patria» es el llanto de las madres y los padres. Yo agrego que ese duelo es no poder enviar a los hijos a la escuela o al colegio porque deben trabajar y ayudar en la manutención del hogar.

Hoy el drama exponencialmente exacerbado es que no se puede enviar a los niños y a las niñas a los centros educativos: cerrados por la pandemia, con sus padres sin trabajo.

Bendita pandemia, marginalmente culpable, que descubre el verdadero drama: no es el bachillerato que otro alegre expresidente quiere enviar por correo a quienes el requisito atormenta, no es que los niños estén sentados cinco horas contestando las intimidades hogareñas sin objetivos claros y sombras de la UPAD que envilecen la acción, es que la pandemia terminó de mostrar el verdadero rostro inhumano de la educación: muchos de los niños de cuarto y quinto grado no saben leer ni escribir o, si leen, no tienen comprensión del texto, que para el caso es lo mismo.

Pero ¿leerán los maestros? En este mundo de inmediatez, en donde lo único válido es la velocidad con que Google responde, la lectura de un libro es ofensiva; dedicar algunas horas a una actividad como esta pareciera fuera de contexto.

Que no se equivoque la ahora exministra de Educación ni algunos candidatos: la solución no son los recursos de Fonatel. Aún tenemos fresco en la retina y en nuestros oídos una advertencia, casi lapidaria, que nos envió: si no le aprobaban el contrato para utilizar fondos que permitan concretar la cobertura de Internet, el rezago educativo pasará de 4 a 10 años. La culpa del desastre es la falta de Internet. Qué falacia.

Tampoco lo es la falta de terminales, computadoras personales, tablets, teléfonos inteligentes. No nos confundamos. La Internet y los dispositivos son medios, imprescindibles claro, para alcanzar algo que parece que no sabemos qué es. Son indispensables, pero esa es la herramienta, no el objetivo. El objetivo es que niñas, niños y jóvenes aprendan. Eso es todo; así de simple.

No es un problema económico, pues la inversión en educación es de las más altas en América Latina (con relación al PIB) y quizás de muchos otros países.

El porcentaje del PIB que invertimos en educación debería incluir el exento salario escolar, jugosa tajada del queque destinada al sector público del cual el magisterio nacional es piedra angular, y también deberíamos sumar al porcentaje la inversión en educación privada de familias obligadas en vista de la bajísima calidad de la educación pública.

[ Preguntas sobre educación para un debate de calidad ]

No será pavor a la eficiencia en el sector público, no será terror a la evaluación de los educadores, no será pánico a la medición de resultados, es que mientras no movamos el lastre y las anclas que hunden el barco no saldremos a flote.

Mientras en el Ministerio los jerarcas y los gremios dediquen su ingenio y esfuerzos para que las cocineras de los comedores escolares engrosen la planilla del MEP, ignorando el fondo de la situación, es imposible esperar cambios positivos, porque negativos los tenemos a diario.

Siempre fui muy inútil en el manejo de mi motora fina, hoy estoy feliz al descubrir, me lo dijo un funcionario del MEP, que ya no se debe emplear la palabra inútil, que lo políticamente correcto es señalar que tengo una enorme «área de mejora». Estamos pletóricos de áreas de mejora en el MEP.

No quiero terminar mi comentario ignorando que sí hemos hecho cambios sustantivos en la educación, en nuestros educadores y, en especial, en los funcionarios del MEP, lo que ilustro con una remembranza de mi niñez: cuando corría por los pasillos de mi escuela, Naciones Unidas, en el barrio homónimo, éramos los güilas de la escuela o, como nos decía la niña Evelia, los niños y las niñas.

Pero hoy, gracias a las maravillas del lenguaje, nos repiten una conquista impresentable: son «los chicos y las chicas»; sin embargo, la excelencia en el campo de las letras no llega hasta ahí. Modernamente se enseña la segunda parte de las reformas: «las personas estudiantes».

Cuánto duele que ya no nos acompañen algunos como Constantino Láscaris o Alberto Cañas. Estoy seguro de que lo dirían mucho mejor que yo.

armandocespedes@adiceco.com

El autor es abogado y periodista.