Foros

El rol más estratégico en una empresa de IA ya no es el del ingeniero líder

Un gerente de Alianzas Estratégicas efectivo debe entender latencia, conectividad, seguridad y gobernanza de datos, tanto como negociación, contratos y asignación de responsabilidades

EscucharEscuchar
Por Sofía Guzowski
Laptops en red interconectada
El gerente de Alianzas Estratégicas no es un vendedor que firma contratos de distribución. Es la persona responsable de asegurar que las piezas externas encajen de forma segura, estable y verificable en el “motor” interno de la empresa. (Imagen con fines ilustrativos). (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía GuzowskiIA

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.