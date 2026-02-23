Foros

El peligro de un periodismo que empuja los hechos

El efecto no se agota en un caso puntual; se instala una sospecha que contamina todo lo demás. El público empieza a mirar con desconfianza incluso el trabajo serio, porque ya no distingue con claridad dónde termina la investigación y dónde empieza la estrategia

EscucharEscuchar
Por Fernando Francia
prensa, periodismo, micrófono, libreta de periodista, mano empuña bolígrafo y toma nota en libreta
El periodismo está para investigar, verificar, contrastar y publicar con responsabilidad. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando Franciaprensaperiodismoperiodismo de investigaciónprensa y podercredibilidad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.