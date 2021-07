El pecado de la ignorancia

En relación con el artículo “ Una muerte que se pudo evitar ” ( La Nación , Foro, 8/9/08) escrito por el señor Arthur Dawley, presidente de Helicorp S. A., en mi condición de director del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad me veo en la obligación de efectuar la siguiente aclaración.

k 1 La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública no cuenta con tres helicópteros, sino dos, donados hace 25 años por el Gobierno de los Estados Unidos, de los cuales uno está operable y ha permitido salvar muchas vidas, especialmente en la zona de Talamanca.

k 2 La flota aérea de esa dependencia cuenta con 14 aeronaves, de las cuales 7 están funcionando, por lo que es incorrecto aseverar que se encuentra en total incapacidad de operar.

k 3 Tampoco es cierto que las aeronaves se encuentren en abandono en “terreno del aeropuerto”, pues Vigilancia Aérea cuenta con hangares donde son resguardados tan importantes activos.

k 4 También se menciona la “inhabilidad de asignar, en el momento oportuno y de manera responsable, la contratación correspondiente a un taller de mantenimiento aeronáutico calificado…”. Cabe indicar que esta no es potestad del director de Vigilancia Aérea, pues les corresponde a los encargados de contratación administrativa.

k 5 Si bien es cierto, los servicios de emergencia de un país no deben verse comprometidos por un sistema de licitación pública, queda claro que el principio de legalidad que rige en nuestro país obliga a la mesurada toma de decisiones, no solo en aspectos como el que da pie a esta nota, sino en todos aquellos en los que revaloren aspectos de sumo cuidado que brinden calidad, eficiencia y garantía del servicio contratado, aspectos que sin duda manejan un grupo de profesionales en el área de contratación y que quizá no sea por ineficiencia, sino por la insistencia de algunos oferentes por lo que los procesos no ven la luz. Lamentablemente, es el interés de algunos grupos privados, los que en múltiples ocasiones atentan contra la eficiente respuesta del Estado.

k 6 Existe un sistema de previo y por Ley establecido, el cual no es antojadizo, y por más que quisiéramos fuese más expedito y ágil, se encuentra supeditado a lo establecido en la legislación costarricense.

k 7 Con respecto a los procesos licitatorios y en lo que en materia de contratación administrativa se refiere, se han hecho ingentes esfuerzos por contar con un instrumento legal que permita a las instituciones del Estado realizar contrataciones de manera expedita y transparente, eso ha permitido que la administración dé las instrucciones o lineamientos cartelarios con criterios técnicos, para que el proceso sea entendible, justo y transparente, cuyo único objetivo es satisfacer el interés público. Aunado a ello, se ha creado una normativa especial como lo es la Ley General de Control Interno, con el propósito de rendir cuentas por las actuaciones de los funcionarios del Gobierno.

k 8 El día en que lamentablemente no pudimos rescatar al niño en mención, fue porque el piloto se vio obligado a desviarse, cuando detectó anomalías técnicas, las cuales por razones obvias tenían que verificarse en nuestro taller antes de proseguir un vuelo seguro. Otro niño sí pudo ser trasladado, gracias a la sensibilidad de un empresario norteamericano que generosamente prestó su helicóptero, el señor Regis Mooreu. Como director de Vigilancia Aérea conozco perfectamente sus capacidades y también los esfuerzos que realiza el Ministerio de Seguridad Pública, así como el talento humano involucrado para laborar con mística y humanismo, no solo para brindar pronta respuesta a casos como el rastreo de la aeronave propiedad del señor Arthur Dawley, sino a otros que, en escala, constituyen también operaciones muy valiosas para esta dependencia. Es muy lamentable la muerte de un ser humano y también es cierto que en muchas ocasiones tragedias en las que se pierde una vida pueden ser evitadas; en el caso de Vigilancia Aérea, las estadísticas responden positivamente en cuanto a la ejecución pronta de todas aquellas asistencias en las que se encuentra en juego la vida. Nunca se ha dejado sin asistencia una emergencia a falta de equipos y mucho menos por negligencia del personal.

k 9 Las estadísticas del Servicio de Vigilancia Área indican que más del 90% de las operaciones de emergencia son ejecutadas exitosamente. Factores meteorológicos y problemas técnicos impiden el 100%.

A la vez, queda claro que la misión que desempeñamos continuará incólume, con honestidad, lealtad, entrega y dedicación.