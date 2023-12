El ‘patriotismo’ de Putin

En el 2014, el exoficial de Policía Sergéi Khadzhikurbanov fue condenado a 20 años de prisión por su papel en el asesinato en el 2006 de Anna Politkóvskaya, periodista de investigación de la publicación liberal Novaya Gazeta.

Ahora, apenas nueve años después de su sentencia, Khadzhikurbanov fue indultado, luego de pasar seis meses luchando en la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania. En lo que respecta a Putin, esto convierte a Khadzhikurbanov en un patriota.

Khadzhikurbanov está lejos de ser el único criminal violento que obtuvo el perdón en Rusia al unirse al ejército de Putin en Ucrania. Es una práctica inspirada nada menos que por Yevgeny Prigozhin, quien murió en la explosión de un avión dos meses después de que sus mercenarios del Grupo Wagner protagonizaron una rebelión abortada en junio.

A pesar de su vergonzoso final, Prigozhin fue durante mucho tiempo un aliado crucial de Putin. Su currículum incluía administrar una granja de troles para crear historias de propaganda rusa y enviar sus cazas Wagner a países africanos, en parte para obtener acceso a recursos como oro y uranio, a menudo a cambio de proteger las vidas y los intereses de los líderes locales.

Los soldados de Wagner también fueron necesarios en la guerra de Ucrania, que libró algunas de sus batallas más sangrientas, como la lucha de meses por Bajmut.

Antes de entregarle su fortuna a Putin, Prigozhin fue un criminal convicto que pasó nueve años en prisión por robo y agresión en la década de los ochenta. No es de extrañar que reclutara criminales para el Grupo Wagner, una práctica que ahora ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa ruso.

Aunque se desconoce el número oficial de soldados convictos, sabemos que más de 5.000 delincuentes fueron indultados en marzo, tras finalizar sus contratos para luchar por Wagner. Según Prigozhin, unos 40.000 prisioneros participaron en la batalla por Bajmut.

Héroes criminales

Aunque estos combatientes indultados siguen en el Ejército, algunos logran regresar a casa desde el frente (cuando menos dos docenas, según algunas fuentes no oficiales). A menudo han cometido actos verdaderamente horrendos.

Un combatiente indultado mató a su novia y pasó su cuerpo por una picadora de carne; otro apuñaló diez veces a su exesposa en el estómago. Un “patriota” se filmó matando a golpes a su amigo, como si fuera una broma. Pero después de solo unos meses en el frente, sus pecados son perdonados y son libres de volver a pecar. Al parecer, algunos han cometido nuevos delitos violentos, entre estos, violaciones y asesinatos, a su regreso.

Incluso los leales a Putin no están totalmente de acuerdo con el esfuerzo del Kremlin por convertir a los criminales en héroes. El año pasado, el gobernador de la región de Sverdlovsk, Yevgeny Kuyvashev, se enfrentó con Prigozhin después de que un club local se negó a acoger el funeral de un luchador de Wagner. “Si fuera un verdadero soldado, bien, pero no era más que un exprisionero”, insistió el club.

Perdonar a los convictos violentos tal vez no sea una forma particularmente deseable de llevar más soldados al campo de batalla, pero para Putin, la alternativa sería aún peor. La “movilización parcial” del año pasado provocó una reacción significativa y Putin teme que se repita. También sabe que hay dos Rusias y que si el Kremlin sigue enviando convictos ambas conseguirán lo que quieren.

Mentes divididas

La primera Rusia, compuesta por quienes viven en las dos ciudades más grandes de Rusia, Moscú y San Petersburgo, puede fingir que no hay guerra en absoluto. Visite una librería como Respublika en Moscú y encontrará bestsellers estadounidenses y británicos, y obras de autores rusos que han huido del régimen, como Boris Akunin y Dmitry Bykov.

Diríjase a una sala de cine en Nevski Prospekt, en San Petersburgo, y podrá ver los éxitos de taquilla estadounidenses Barbie y Oppenheimer, sin notar ninguna señal de que las autoridades prohibieron las películas por “no defender los valores tradicionales rusos”.

La gente en esta Rusia es muy consciente de la fragilidad de su realidad. Cuando le pregunté a una pareja joven que miraba Oppenheimer cuáles son los valores tradicionales rusos, respondieron que nadie lo sabe realmente. Pero también reconocieron los límites de su poder para cambiar su realidad, antes de aceptar que el teatro pronto podría cerrarse por “disidencia”.

Luego está la otra Rusia, la que se encuentra en pequeños pueblos y aldeas esparcidos por el enorme territorio del país. Aquí, la guerra de Ucrania es una fuente de orgullo patriótico, y cualquiera que arriesgue su vida por la victoria merece ser honrado.

En un viaje reciente a la región siberiana de Omsk, una pareja sonrió mientras me hablaba de su hijo soldado: “Luchó por su país”, dijo efusivamente la madre, “tiene una medalla y con el dinero que ganó nos llevó de vacaciones a Crimea”. No mencionaron que, antes de convertirse en un “héroe”, había estado entrando y saliendo de prisión la mayor parte de su vida.

Para ellos, probablemente no importe. En Rusia, el Kremlin ha dejado claro que se puede “expiar con sangre”. El dinero también ayuda. En la región de Omsk, los hombres jóvenes —no prisioneros— reciben 195.000 rublos ($2.200) solo por alistarse. Si mueren, sus familias reciben más de $100.000 en compensación. Si regresan, podrán comprar casas, automóviles y más. De cualquier manera, el impulso económico es sustancial.

La dualidad de Rusia no es nada nuevo. El símbolo del Estado es un águila bicéfala. Sin embargo, rara vez las dos Rusias han mostrado un contraste tan marcado entre sí. Mientras Moscú y San Petersburgo lamentan su aislamiento del resto del mundo, las provincias acogen el mensaje de animosidad de Putin hacia todo lo que “no sea ruso”.

Cuanto más dure la guerra, más profundamente se arraigará este sentimiento fuera de las ciudades más grandes de Rusia. Si el mundo exterior está en nuestra contra, insisten las provincias, protegeremos nuestra gran nación de quienes quieren menospreciarla.

Pero nadie en el mundo exterior puede menospreciar a Rusia más gravemente que el creciente número de patriotas indultados por Putin.

Nina L. Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en The New School, es coautora (con Jeffrey Tayler) de “Siguiendo los pasos de Putin: en busca del alma de un imperio en las once zonas horarias de Rusia”.

© Project Syndicate 1995–2023