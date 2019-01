Desde que salí, he vivido en tres países, en ninguno de los cuales se habla español; las culturas son muy diferentes a las mías y mi familia estaba muy lejos para acompañarme. Esto me hizo extrañar lo “propio” en forma intensa. Antes me gustaba la música indie y ahora no hay nada que me emocione más que ir a un bar y bailar salsa, si bien antes procuraba erradicar el acento latino del inglés, ahora me siento orgullosa de mostrar el acento. Me tocó abandonar mi país para añorar las pequeñas grandes cosas que disfrutaba y, de alguna forma, ignoraba o despreciaba.