Ensayemos aquella mayéutica que tanto bien hace: ¿Está Costa Rica para ese tipo de aventuras? ¿Será que algunos están ganando con tantas pifias? Así, en plural, porque no es la única. Esta costó $146 millones “nada más”. Pero no hay que olvidar la mala puntería del gobierno de Luis Guillermo Solís y su ministro de Obras Públicas, Carlos Villalta, al licitar, premeditadamente, una carretera de entronque que no conectaba donde debía con la terminal de contenedores de Moín.