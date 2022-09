El nuevo Pinocho de Disney

Pinocho es uno de los personajes más recordados de la literatura infantil del siglo XIX. Foto: captura de pantalla del 'trailer' publicado por Disney.

Pinocho es uno de los personajes más recordados de la literatura infantil del siglo XIX, y es una de las figuras emblemáticas del imaginario de la niñez. Por eso, no es de extrañar que figure junto con otros que lo antecedieron muchos siglos antes y que provenían de narraciones populares y anónimas como Caperucita Roja, Pulgarcito, La Bella Durmiente o Blancanieves.

Fue un periodista llamado Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, quien firmaba con el seudónimo de Carlo Collodi, el que propuso al director del Giornale per i bambini, o Periódico para los Niños, publicar una novela en entregas. La obra apareció originalmente entre 1882 y 1883, con el título de Storia di un Burattino o Historia de una marioneta, y con el paso del tiempo fue conociéndose como Las aventuras de Pinocho, o sencillamente Pinocho. El trato fue que, si la historia alcanzaba éxito, se la pagarían bien.

Desde entonces, amada por sus lectores y cuando no aparecía el capítulo correspondiente, el Giornale disminuía sus ventas. El problema residía en que no solo Pinocho era impuntual y mentiroso, pues su autor, Collodi, no siempre cumplía con los tiempos de entrega, y eso obligaba al editor a fragmentar cada capítulo, como quien dice “para rendirlo”, y dejar algún texto de reserva por si el autor no enviaba su trabajo.

Al final, quedaron 36 capítulos. Se publicó a partir de 1883 como libro, y desde entonces se ha reeditado, traducido y presentado en versiones literarias, operísticas y, por supuesto, cinematográficas.

La reciente versión de Disney, interpretada por actores y realizada con animación digital, continúa con la tradición de irrespetar, ignorar y desbaratar el texto literario. Por ejemplo, se disimula la miseria en la que vive el padre del muñeco, quien originalmente vende, en pleno invierno, su chaqueta para comprar un abecedario a su hijo.

Posiblemente, mucha gente asocia a la marioneta con el personaje al que le crece la nariz cuando miente, pasaje que apenas se menciona en el texto original. Y mucho menos se aceptaría que Pinocho literalmente asesina al grillo que intenta hacer las veces de su conciencia, tal como lo plantea Collodi. En esta película, los relojes cucú presentan personajes de la familia de Disney como el Pato Donald o Maléfica, lo cual significa una apropiación absoluta de la obra.

Mucho provecho se pudo haber obtenido de un Geppetto “de lujo” interpretado por Tom Hanks, quien solo es caracterizado como un viejecito simpático y desesperado por la desaparición de su pequeño. Como acierto, en este filme, la actriz afrodescendiente Cynthia Erivo representa al hada, pero aparece una sola vez y no se le da la oportunidad de hacer más. En el libro, ella es la Niña Azul, una chiquilla mágica que evoluciona hasta convertirse en una especie de figura materna.

¿Vale la pena ver este nuevo Pinocho en el canal de Disney? Sí, como una referencia cultural. Pues más parece un pretexto para que los realizadores se luzcan con los efectos especiales y las persecuciones que tanto caracterizan al cine comercial contemporáneo. Pero también recomiendo buscar el libro original y compartirlo con la infancia del siglo XXI, y mucho más en estos tiempos en que nos preparamos para conmemorar el 140.° aniversario de su primera edición.

La crueldad, la pereza, el desdén o las malacrianzas del muñeco de madera nos darán mucho en que pensar. Y tal vez de lo poco rescatable de esta película resida en la ambivalencia de su final: ¿Se transformará Pinocho en un niño de verdad? Eso queda por verse.

carlos.rubio@ucr.ac.cr

El autor es profesor de Literatura Infantil en la UCR.