La existencia sola no agrega sentido ni significación a sus formas ni procesos. Aunque la conciencia no equivale al ser, su presencia garantiza la existencia, no solo de su ser propio, sino además de todo lo que no es ella misma: otras conciencias, otras existencias, otros seres no-conscientes. Esta garantía es únicamente testimonial, puesto que la conciencia no produce existencia ni seres físicos.