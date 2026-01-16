Foros

El lobo y la política: la forma antes que la acción

Asumir una actitud de lobo en política supone respetar al pueblo lo suficiente como para no engañarlo. Implica no prometer lo imposible, no disfrazar la debilidad de empatía ni la improvisación de cercanía

Por Ferdinand von Herold
Lobo, lobos en la noche
El lobo protege a los suyos, no abandona la manada por conveniencia y no depreda más de lo necesario. (Shutterstock/Imagen)







