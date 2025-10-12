Foros

El imán del Caribe Sur

Después de hacer dibujos en la arena, llegó el momento serio: el experimento. Buscamos una zona de playa bien seca y sacamos el magneto de ‘Costa Rica Pura Vida’

Por Emma Tristán
Playa Negra, en el Caribe Sur, Limón
Al volver de la playa, nuestros pies estaban cubiertos por una fina capa oscura, negra como grasa de motor. La mancha venía de la arena de playa Negra. (Jurgen Ureña/Jurgen Ureña)







