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El frecuente error de confundir inflación con precios altos

Insistir en que ‘la guerra es inflacionaria’ es, en el mejor de los casos, una simplificación. En el peor, una excusa para políticas equivocadas

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Por Andrés I. Pozuelo Arce
Productos bajaron de precio por inflación en Mercado Central y Mercado Borbón
Lo que estamos viendo hoy es un cambio en precios relativos. La energía sube. Los alimentos, arrastrados por los fertilizantes y el transporte, también. (Foto ilustrativa del Mercado Borbón). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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