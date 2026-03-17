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El extraño fenómeno de nuestro tiempo: conservadores que se dicen rebeldes

Cuando la política deja de ser deliberación entre adversarios y se convierte en una confrontación moral entre ‘los buenos’ y ‘los enemigos del pueblo’, la democracia pierde su espacio más esencial: la discusión crítica

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Por Tsáitami Ordóñez Araya
Político con varias máscaras frente a un auditorio, frente a público. Populismo, posverdad, adoctrinamiento, falsas verdades, engaños, mentiras
En la política contemporánea, algunos sectores conservadores adoptan la máscara de la rebeldía antisistema, aunque sus propuestas apunten a preservar órdenes tradicionales. (Shutterstock/Imagen)







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Tsáitami Ordóñezdemocraciapopulismoretórica antisistema

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