El error de leer el poder del siglo XXI con lentes del pasado

En el mundo contemporáneo, el poder económico opera menos mediante enriquecimiento coercitivo y más mediante decisiones institucionales que permiten –o impiden– generar valor

Por Ronald de la Cruz Rojas
Relaciones comerciales entre Corea del Sur y Estados Unidos. Comercio exterior de Corea del Sur
Corea del Sur, un país devastado por la guerra, desarrolló capacidades industriales, tecnológicas y exportadoras propias y se convirtió en una potencia económica. El beneficio para Estados Unidos no fue el saqueo, sino la consolidación de un aliado estratégico y un socio comercial de alto valor. (Shutterstock/Imagen)







petróleo venezolanosaqueoRonald de la Cruz Rojas

